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Karelerde Yılın Oylaması

Karelerde Yılın Oylaması

Nevşehir Emniyet Müdürü Loğoğlu, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında fotoğraflara oy verdi.

27.01.2025 16:17
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Nevşehir İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Loğoğlu, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "İsmi silinirken", "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Geriye kalan" fotoğraflarını seçen Loğoğlu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan can", "Günlük Hayat" kategorisinde Cem Tekkeşinoğlu'un "Pamuk şekerci", "Spor" kategorisinde ise Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" fotoğraflarına oy verdi.

Loğoğlu, "Yılın Kareleri" oylamasına sunulan fotoğrafların seçkin ve nitelikli olduğunu belirterek, "Fotoğrafları inceledik. Fotoğraflar içinde, üzüleceğimiz hatta ağıt yakılacak tarzda kareler de var. Her kategoriden birer fotoğraf seçmiş olsak da hepsi de çok değerli. Bir kareyi yakalayabilmek için verilen emeğin farkındayız. Anadolu Ajansı çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Kültür Sanat, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

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