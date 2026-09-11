Karesi'de Çay Deresi'nin 1272 metrelik bölümünde taşkın koruma projesi tamamlandı - Son Dakika
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Karesi'de Çay Deresi'nin 1272 metrelik bölümünde taşkın koruma projesi tamamlandı

Karesi\'de Çay Deresi\'nin 1272 metrelik bölümünde taşkın koruma projesi tamamlandı
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Balıkesir'in Karesi ilçesinde DSİ tarafından yürütülen Çay Deresi 4. Kısım Taşkın Koruma Projesi tamamlandı. Proje kapsamında 1272 metrelik dere bölümünde betonarme duvar, yaya köprüleri ve engelli rampaları yapılarak taşkın riski azaltıldı; DSİ Genel Müdürü Balta, dere yataklarına atık atılmaması ve yatakların daraltılmaması uyarısında bulundu.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yürütülen Çay Deresi 4. Kısım Taşkın Koruma Projesi tamamlandı.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Çay Deresi'nin 1272 metrelik bölümünde taşkın riskinin azaltılmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmalarda 2 bin 544 metre betonarme duvar, 1 yol geçiş yapısı, 7 çelik kemer yaya köprüsü, 1 çelik düz yaya köprüsü, 2 betonarme yaya köprüsü ve 6 engelli rampası yapıldı.

Ayrıca dere boyunca çift taraflı korkuluk ve aydınlatma çalışmaları gerçekleştirilirken, memba kısmına tersip bendi ve iniş rampası inşa edildi.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projenin taşkın riskinin azaltılmasına katkı sağlayacağını belirterek, dere yataklarına evsel ve hayvansal atık atılmaması, yatakların daraltılmaması ve müdahalede bulunulmaması konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karesi'de Çay Deresi'nin 1272 metrelik bölümünde taşkın koruma projesi tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karesi'de Çay Deresi'nin 1272 metrelik bölümünde taşkın koruma projesi tamamlandı - Son Dakika
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