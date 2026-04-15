Karesi'de Tır Çocuk Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Karesi ilçesinde tırın çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
S.S. (62) yönetimindeki 39 NM 369 plakalı tır, Balıkesir-Susurluk kara yolu Değirmenboğazı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan C.G'ye (17) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralan C.G, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Balıkesir Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
