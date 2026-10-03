Kargı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri pazarda dolandırıcılığa karşı broşür dağıttı

Kargı ilçesinde vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıldı.

Kargı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, pazar yerinde vatandaşlara bilgilendirmelerin yer aldığı broşürler dağıttı.

Broşürlerde telefon ve internet üzerinden yapılan alışverişlerde dikkat edilmesi gereken hususlara yer verildi.

Ekipler, vatandaşları şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden 112 Çağrı Merkezi'nden yardım istemeleri konusunda uyardı.