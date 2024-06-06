Kargı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Kaçak Avcılıkla Mücadelede Dronları Kullanıyor - Son Dakika
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Kargı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Kaçak Avcılıkla Mücadelede Dronları Kullanıyor

Kargı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Kaçak Avcılıkla Mücadelede Dronları Kullanıyor

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında dronlarla denetim yapıyor. Dronlar, havadan yasa dışı avcılık faaliyetlerini denetleyerek kaçak avcılığın önüne geçmeye çalışıyor.

06.06.2024 12:55
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Kargı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından kaçak avcılıkla mücadele kapsamında dronla denetim gerçekleştiriliyor.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, baraj ve göletlerde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında dronla denetim yapıyor.

Dronla düzenli olarak havadan yasa dışı avcılık ile ilgili denetim ve kontrol faaliyeti gerçekleştiren ekipler, kaçak avcılığın önüne geçmeye çalışıyor

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kargı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Kaçak Avcılıkla Mücadelede Dronları Kullanıyor - Son Dakika

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