Kargo Şirketinden 110 Bin Dolar Çaldılar - Son Dakika
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Kargo Şirketinden 110 Bin Dolar Çaldılar

Fatih'te kargo şirketinden 110 bin dolar çalan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin suç geçmişi var.

05.12.2024 14:20
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Fatih'teki kargo şirketinde içerisinde 110 bin dolar bulunan kasayı çaldıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, E.Y. isimli kişinin, 28 Kasım'da Katip Kasım Mahallesi Asker Sokak'taki kargo şirketine ait içerisinde 110 bin dolar bulunan çelik kasanın çalındığı yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce incelenen güvenlik kamerası görüntüsünde, 2 şüphelinin gece saatlerinde iş yerine girdikleri, çelik kasayı sürükleyerek dışarı çıkardıkları ve bekleyen araçla kaçtıkları anlaşıldı.

Kimlikleri belirlenen şüpheliler Bahaddin G. (24) ve Adem K. (22), polis ekiplerince gözaltına alındı. Bahaddin G'nin adresinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 44 fişek ele geçirildi.

Yapılan sorgulamada şüpheli Bahaddin G'nin 2, Adem K'nin ise 14 suç kaydının olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı ilgili hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

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