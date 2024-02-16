Karim Benzema\'nın İçişleri Bakanı\'na yönelik iftira şikayeti takipsizlikle sonuçlandı

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Fransız yıldız futbolcu Karim Benzema'nın, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in kendisine yönelik "Müslüman Kardeşler ile bağlantısı olduğu" yorumu nedeniyle yaptığı "iftira" şikayetinde takipsizlik kararı verildi.

Ouest France gazetesinin haberine göre, Fransa Yargıtay Başsavcısı Remy Heitz, yaptığı yazılı açıklamada, Benzema'nın kendisine iftira attığı gerekçesiyle Darmanin'e yönelik şikayetinin takipsizlikle sonuçlandırdığını belirtti.

Açıklamada, Cumhuriyet Adalet Mahkemesinin (CJR) Başvuru Komisyonunun, Darmanin'in ünlü futbolcuya yönelik "Müslüman Kardeşler ile bağlantısı olduğu" yorumunun, Benzema'nın onur ve haysiyetine zarar vermediğini ifade etti.

Yıldız futbolcudan Gazzelilere yönelik destek paylaşımı

Benzema da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "kadın ve çocuk ayırt etmeksizin haksız bombardımanların bir kez daha kurbanı olan Gazze sakinleri için dua ettiğini" belirtmişti.

Fransız futbolcu, bu paylaşımı yaptıktan sonra ülkesindeki üst düzey politikacıların hedefi olmuştu.

Darmanin, yıldız futbolcuyu Müslüman Kardeşler ile bağlantılı olmakla suçlarken, Fransız Senatör Valerie Boyer de Benzema'nın vatandaşlıktan çıkarılmasını teklif etmişti.

Benzema'nın avukatı Hugues Vigier, futbolcuyla ilgili iddiaları reddederken, İçişleri Bakanı Darmanin'e dava açmayı planladıklarını söylemişti.

Karim Benzema, kendisini "Müslüman Kardeşler hareketiyle bağlantılı olmakla" itham eden Darmanin'i, "iftira" suçlamasıyla bakanları yargılamakla yetkili CJR'ye şikayet etmişti.