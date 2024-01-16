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Karınca Deresi'nin taşıdığı atıklar Ören Plajı'nı çöplüğe çevirdi - Son Dakika
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Karınca Deresi'nin taşıdığı atıklar Ören Plajı'nı çöplüğe çevirdi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde gece boyu süren yağmur sonucu Karınca Deresi'nin taşıdığı ağaç, dal, kök parçaları ve plastik atıklar Ören Plajı'nı çöplüğe dönüştürdü. Sahile gelenler kirliliğe tepki göstererek, denizlerin ve akarsuların temiz tutulması çağrısında bulundu.

Karınca Deresi\'nin taşıdığı atıklar Ören Plajı\'nı çöplüğe çevirdi
16.01.2024 - 12:40,
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BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, gece boyu aralıklarla yağan yağmurda taşma noktasına gelen Karınca Deresi'nin önüne katıp getirdiği ağaç, dal ve kök parçaları ile plastik atıklar, Ören Plajı'nı çöplüğe çevirdi.

Burhaniye'de gece boyu aralıklarla yağan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda biriken sular, sürücülere zor anlar yaşattı. Madra Dağı'ndan doğan Karınca Deresi taşma noktasına geldi. Derenin getirdiği ağaç, dal ve kök parçaları ile plastik atıklar mavi bayraklı Ören Plajı'nı çöplüğe çevirdi.

Sahile gezmeye gelenler kirliliğe tepki gösterdi. Muazzez Yılmazoğlu, "Bu sabah sahile çıktım. Gördüğüm manzara sürpriz olmadı. Dereden gelen sel suları ile gelen pislikler buraya birikmişti. Burası yüzdüğümüz bir yer. Nasıl evimize çöp atmıyorsak sokağa da atmayalım" dedi.

Yusuf Boduroğlu da "Denizlerimizi temiz tutalım. Denizler bizim geleceğimiz. Aynı şekilde akarsularımız da. Lütfen bunları kirletmeyelim. Arkadaşımızla deniz kenarına geldik. Her yer çöp içinde. Lütfen biraz daha dikkatli olalım" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Karınca Deresi'nin taşıdığı atıklar Ören Plajı'nı çöplüğe çevirdi - Son Dakika
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