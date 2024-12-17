Kariyer Günleri Talas\'ta Devam Ediyor

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Kayseri Büyükşehir Belediyesinin tarihi Talas Gençlik Merkezi'nde, gençlerin eğitimi ve kariyer gelişimine katkı sağlayan "Kariyer Günleri" etkinliği sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye tarafından restore edilerek gençlerin eğitimi için tahsis edilen tarihi bina, gençlerin eğitimine katkı sağlamaya devam ediyor.

Gençlerin akademik ve sosyal gelişimine destek olmayı amaçlayan merkezde, birebir etkileşimli eğitim ve kariyer rehberliği gibi hizmetler sunuluyor.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak, Talas Gençlik Merkezi'nde eğitim gören gençlerle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Erkan Küp ile Talas Gençlik Merkezi Sorumlusu Hüseyin Şaşoğlu'nun da katıldığı etkinlikte, Genel Sekreter Yardımcısı Soyak, gençlerle sohbet etti.