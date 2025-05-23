KariyerFest25: İş ve Staj Fırsatları - Son Dakika
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KariyerFest25: İş ve Staj Fırsatları

23.05.2025 17:35
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Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde kariyer festivali düzenlendi, öğrenciler iş buldu.

İşveren ile öğrenciler buluştu, kariyer festivali şenliğe döndü

Mezun öğrencilerin iş, öğrenimine devam eden öğrencilerin ise staj imkanı ayağına geldi

KOCAELİ - Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen KariyerFest25'te öğrenci ve mezunlar, iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelerek, doğrudan iş ve staj imkanı buldu.

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Kariyer Merkezi tarafından organize edilen "KariyerFest25" düzenlenen etkinliklerle başladı. Kariyer planlamasında öğrenci ve mezunlara yol göstermeyi hedefleyen organizasyonda 30'dan fazla firma stant açtı. İlginç yarışmalar, dans etkinlikleri, dj performanslarının düzenlendiği etkinlikte oyuncu Onur Akbay, öğrenciler ile söyleşi yaptı. Öğrenciler akşam saatlerinde ise yazlık sinemada nostalji keyfi yaşadı. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas stantları tek tek gezerek katılımcılar ile sohbet etti. Katılımcılara belge veren Rektör Muzaffer Elmas'a öğrenciler de yakın ilgi gösterdi.

Etkinliğin öneminden bahseden Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Kariyer Merkezi ve Özel Kalem Müdürü Nisa Tokatlıoğlu, "Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Kariyer Merkezi olarak, her yıl öğrenci ve mezunlara yönelik düzenlediğimiz kariyer günlerini bu yıl 'Kariyer Fest 2025' adıyla başladı. İş dünyasının profesyonelleriyle öğrencilerimizi buluşturuyoruz. İş ve staj başvurusu yapma imkanını doğrudan stant başında yapma fırsatıyla buluşturuyoruz. 30 farklı firma bugün burada. Kariyer Merkezi yetkilileri, bu organizasyonun firmalar ile öğrenci ve mezunlar arasında köprü görevi görüyoruz" diye konuştu.

"3 bin kişilik öğrenci sirkülasyonu beklemekteyiz"

3 binden fazla öğrenci sirkülasyonu olmasını beklediklerini söyleyen Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Furkan Albayrak, "Bugün burada ikincisini düzenlediğimiz kariyer festivali için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Etkinlikte, 3 bin kişilik bir öğrenci sirkülasyonu beklemekteyiz. Etkinlikler şu an başladı, zaten yoğun girişler oluyor. İlgiden çok memnunuz. Bu etkinliğimizde neler var? Oyunculuktan kariyer söyleşilerine, mesleki bilgilendirme stantlarına, seminerler, söyleşiler ve atölyeler mevcut. Bunun haricinde gün boyu sürecek DJ performansları, gençlerimizin ilgisini çekecek ahşap oyunlar, yetişkin oyunları mevcut. Yine çeşitli firmalarımızın yeme içme stantları olacak ve tabii ki arkamızda bulunan uluslararası öğrencilerimizin kurduğu geleneksel, yöresel etkinliklerinin, yemeklerinin, içeceklerinin, dans gösterilerinin olacağı çok çeşitli etkinlikler bugün burada yer alacak" şeklinde konuştu.

"50'ye aşkın ülkeden gelmiş olan 1000'e aşkın uluslararası öğrencimiz bulunmaktadır"

Üniversitede 50'den fazla ülkeden gelen 1000'in üzerinde uluslararası öğrenci bulunduğunu belirten Kocaeli Sanat ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bilim Koordinatörlüğü görevlisi Burçin Esen ise, "Üniversitemizde 50'ye aşkın ülkeden gelmiş olan 1000'e aşkın uluslararası öğrencimiz bulunmaktadır. Bugün de üniversitemizde Uluslararası Kültür Şenliği yapmaktayız. 20'den fazla öğrenci standımız bulunmakta. Bugünkü amacımız ülkeleri kaynaştırarak, ülkeler arası arkadaşlıkları pekiştirerek mutlu bir gün geçirmek, öğrencilerimizin eğlenmesini sağlamak. Ayrıca kültürlerini paylaşmasını sağlamak" dedi.

Etkinliklerde eğlenceli yarışmalar da düzenlendi. Öğrenciler ve davetliler bir birleri ile kıyasıya mücadele etti. Canlı dj performansı sırasında alana öğrenciler bol bol eğlendi.

Kaynak: İHA

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