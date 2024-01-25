Karla kaplanan Yüksekova Dilimli Barajı görüntüsüyle hayran bıraktı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etrafı karla kaplanan Dilimli Barajı ziyaretçilerini adeta mest ediyor.

Geçtiğimiz günlerde bastıran yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, ilçe merkezinde kar kalınlığı ise yarım metreyi geçmişti. İlçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Esendere yolu üzerinde yer alan Dilimli Barajı ise yoğun kar yağışından sonra güzel görüntülere sahne oldu.

Yaklaşık 2,5 kilometrekarelik alan üzerinde kurulan Dilimli Barajı'nda yağışlardan sonra su seviyesi yükselirken, etrafını saran dağlarla bütünleşen görüntüsü ise hayranlık uyandırıyor. Yoldan geçen vatandaşlar etrafı karla kaplı Dilimli Barajı'nı fotoğrafladı.

Dilimli Barajı'nın çok güzel görüntülere sahne olduğunu belirten Ali Yiğit, "Burası kesinlikle İsviçre Alplerini aratmıyor. Yüksekova'da yoğun bir kar yağışı başladı. Şu an Dilimli Barajı'nın etrafı tamamen karla kaplanmış. Süper bir manzara var. Bizde bu güzelliği yakından görmek için buraya geldik ve manzarayı fotoğraflıyoruz" dedi.