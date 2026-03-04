Karla Kaplı Yol Traffiğe Kapandı

Kayseri'nin Pınarbaşı ve Sivas'ın Gürün ilçeleri arasındaki kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle tır ile çekici trafiğine kapatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Pınarbaşı-Gürün kara yolunda, yoğun kar ve tipi nedeniyle tır ile çekici tipi araçların geçişine izin verilmiyor.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
