Karla Mücadele: Tredaş 7/24 Sahada - Son Dakika
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Karla Mücadele: Tredaş 7/24 Sahada

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Kırklareli'de kar yağışı sonrası Tredaş ekipleri, elektrik kesintilerini önlemek için çalışıyor.

18.01.2025 15:23
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Kesintisiz enerji için karla mücadele

Kışın zorlu sınavı: Tredaş'ın yoğun kar mesaisi

KIRKLARELİ - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından bir süredir Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etili olan kar yağışı ile birlikte Tredaş ekipleri bölgelerde vatandaşların elektrik kesintisi yaşamaması için 7/24 esasına göre görev başında çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası TREDAŞ ekipleri, şehrin yüksek yerleri ve kırsal bölgelerde elektrik kesintisi yaşanmaması için ekiplerinin artırarak yoğun mesaisine devam ediyor. Ekipler, Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde vatandaşların elektrik kesintisi yaşamaması için 7/24 esasına göre görev başında çalışmalarını sürdürüyor. Kar kalınlığının yer yer 1 metreye kadar ulaştığı bölgede ekipler, yoğun kara rağmen elektrik direklerindeki incelemelerini yapmaya devam ediyor.

İşletme Bakım Müdürü Volkan Güzelel hedeflerinin TREDAŞ olarak enerji akışının sağlanmasına tüm tüketicilere güvenilir ve sürdürülebilir bir şekilde enerji vermek olduğunu ifade ederek "Şuanda Demirköy bölgesindeyiz, balkanlar üzerinden gelen soğuk ahava akımı bizim hizmet bölgesinide etkisi altına aldı. Trakya Bölgesinde elektrik dağıtım hizmeti veren kurum olarak enerji akışının sağlanmasına tüm tüketicilerimize hedefimiz güvenilir ve sürdürülebilir bir şekilde enerji vermek. Şuanda ekiplerimiz sahada çalışmaktadır" dedi.

Olası enerji kesitlerine karşı 12 adet mobil jeneratörün hali hazırda beklettiklerini aktaran Güzelel, 136 araç ve tüm ekiplerin görevlerini sürdürdüğünü söyledi.

Ekiplerin yer yer 1 metrede mücadele ettiklerini anlatan Güzelel, "Bölgenin coğorafi konumundan dolayı enerji nakil hatlarımızın ormandan geçen alanda kar ve buz yükü vardır. Ağaçlar kar yükünü aldığından iletkenlerin yani enerji nakil hatlarının üzerine gelmiştir. Bunun için hava şartlarının düzelmesini bekliyoruz. Bu süreçte tespitlerimizi yapıp ilgili ağaç kesimi ya da enerji nakil hatlarımızdaki arızaları tespit etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Karla Mücadele: Tredaş 7/24 Sahada
Kaynak: İHA

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