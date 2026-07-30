Karlı Dağlarda Doğa Tutkunları Buluştu - Son Dakika
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Karlı Dağlarda Doğa Tutkunları Buluştu

Karlı Dağlarda Doğa Tutkunları Buluştu
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Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki Aladağlar, doğa tutkunlarını karlı ve çiçekli manzarasıyla ağırladı.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde temmuz ayının sonuna doğru çiçeklerin açtığı karlı dağlar, doğa tutkunlarını ağırladı.

Ülke genelinde sıcak hava etkili olurken Taşlıçay ilçesindeki 3 bin 500 rakımlı Aladağlar temmuz ayında da karla kaplı manzarasını koruyor.

Bir yanında kar, bir yanında rengarenk çiçeklerin açtığı dağlar, sahip olduğu doğal güzellikleriyle doğa tutkunlarının rotasında yer alıyor.

Doğa tutkunları, saatlerce süren zorlu tırmanışın ardından karlı ve kayalık bölgelerden geçerek zirveye ulaşmayı başardı.

Zirvesinde Süphan Dağı, Ağrı Dağı, Tendürek Dağı ve Van Gölü manzarası eşliğinde vakit geçiren doğa tutkunları, Türk bayrağı açtı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Doğa tutkunlarının zorlu tırmanışı ve karlı dağlar, dronla görüntülendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karlı Dağlarda Doğa Tutkunları Buluştu - Son Dakika

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