 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Karlıova'da günde 40 kamyon kar ilçe dışına atılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Karlıova'da günde 40 kamyon kar ilçe dışına atılıyor

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde belediye ekipleri, bir haftadır günde ortalama 40 kamyon karı kamyonlarla ilçe dışına taşıyor. Karlıova Belediyesi, ilçe merkez mahalle ve caddelerde karları temizlemeye devam ediyor.

Karlıova\'da günde 40 kamyon kar ilçe dışına atılıyor
10.01.2024 - 23:52,  Güncelleme: 23:56
Abone Ol

Karlıova'da günde 40 kamyon kar ilçe dışına atılıyor

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde belediye ekipleri, bir haftadır günde ortalama 40 kamyon karı kamyonlarla ilçe dışına taşıyor.

Geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı, Karlıova ilçesinde yer yer yarım metreye ulaşmıştı. Kar yağışının ardından çalışmalara başlayan Karlıova Belediyesi, ilçe merkez mahalle ve caddelerde karları temizlemeye devam ediyor. Greyder ve kepçelerle karları belirli bir noktada toplayan ekipler, daha sonra kamyonlarla karları ilçe dışına atıyor. Ekiplerin çalışmalara devam ettiğini aktaran Karlıova Belediyesi'nde görevli Metin Bingöl, günde ortalama 40 kamyon karın taşındığını söyledi. Bingöl, "Yaklaşık bir hafta önce yoğun bir kar yağışı vardı. Kar yağışının ardından biz ilçe merkez mahalle ve caddeleri temizlemeye başladık. Bir haftadan beridir karları, kamyonlarla ilçe dışına götürüyoruz. Günde ortalama 40 kamyon kar yükleyip götürüyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Karlıova, Bingöl, Hava Durumu, Belediye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karlıova'da günde 40 kamyon kar ilçe dışına atılıyor - Son Dakika


00:49
Real Madrid İspanya Süper Kupası'nda Atletico Madrid'i mağlup ederek finale çıktı Real Madrid İspanya Süper Kupası'nda Atletico Madrid'i mağlup ederek finale çıktı
00:20
'Bonucci Fenerbahçe'nin sistemine uygun mu?' sorusuna İsmail Kartal'dan sert yanıt "Bonucci Fenerbahçe'nin sistemine uygun mu?" sorusuna İsmail Kartal'dan sert yanıt
00:06
CHP Parti Meclisi'nde tansiyon yükseldi, Grup Başkanvekili Başarır toplantıyı terk etti CHP Parti Meclisi'nde tansiyon yükseldi, Grup Başkanvekili Başarır toplantıyı terk etti
23:51
CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi
23:33
Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe Galatasaray logosunu ekrana yansıttı Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe Galatasaray logosunu ekrana yansıttı
23:09
HÜDA PAR, 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek HÜDA PAR, 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek
23:07
Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi
22:43
Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket

Son Dakika
00:20 "Bonucci Fenerbahçe'nin sistemine uygun mu?" sorusuna İsmail Kartal'dan sert yanıt
00:06 CHP Parti Meclisi'nde tansiyon yükseldi, Grup Başkanvekili Başarır toplantıyı terk etti
23:51 CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi
23:33 Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe Galatasaray logosunu ekrana yansıttı
23:07 Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi
23:09 HÜDA PAR, 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek
22:43 Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket
22:43 Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:21 CHP'nin Adana, Aydın, Hatay, Tekirdağ ve Afyonkarahisar'da adayları belli oldu
21:35 Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Erdal Beşikçioğlu arasındaki krize ilişkin ilk sözler: Öyle itiraz edeceği bir şey yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 00:54:07. #1.11#
SON DAKİKA: Karlıova'da günde 40 kamyon kar ilçe dışına atılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement