Karlıova\'da Kaza: İnek Öldü, Bir Yaralı

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BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde yola çıkan hafif ticari aracın çarptığı inek öldü, araçtaki 1 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Karlıova ilçesi, Bingöl- Erzurum karayolunda meydana geldi. S.D yönetimindeki 35 BCS 402 plakalı hafif ticari araç, yola çıkan ineğe çarptı. Kazada araçtaki A.D hafif yaralanırken, inek öldü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.D., ilk müdahalesinin ardından Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. A.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kontrollü olarak ulaşımın sağlandığı yolda araç, çekici yardımıyla kaldırıldı.