Karlıova'da Yıl Sonu Etkinliği

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yıl sonu etkinliği düzenlendi.

Kalencik Ortaokulunda düzenlenen etkinliğe katılan Kaymakam Abdulselam Bıçak, öğrenciler tarafından hazırlanan resim ve el sanatları sergisini gezdi.

Kaymakam Bıçak, daha sonra Elifba'dan Kur'an-ı Kerim'e geçen öğrencilerle bir araya gelerek, onlarla birlikte pasta kesti.

Okuldaki öğrencilerin futbol turnuvası final maçını da izleyen Bıçak, kazanan takıma kupa ve madalya verdi.

Etkinliğin ardından okul idaresi ve öğretmenlerle de biraraya gelen Bıçak, katkılarından dolayı Okul Müdürü Servet Cengiz ve öğretmenlere teşekkür etti.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Halitoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gök, öğretmen ve öğrenciler katıldı.