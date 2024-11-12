Karlıova Kaymakamlığı Yeni Logosunu Tanıttı - Son Dakika
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Karlıova Kaymakamlığı Yeni Logosunu Tanıttı

Karlıova Kaymakamlığı, ilçenin simgelerini içeren yeni logosunu sosyal medya üzerinden duyurdu.

12.11.2024 12:16
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Karlıova Kaymakamlığının logosu, ilçenin simgelerinin yer aldığı logoyla yenilendi.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından, belirlenen yeni logo ile "Yeni logomuz hayırlı olsun." paylaşımı yapıldı.

Kaymakamlığın yeni logosunda, tarihteki 16 Türk devletini temsilen 16 yıldızın yanı sıra 3250 rakımlı Bingöl Dağı Kale Tepesini, ilçenin ismine de atıf yapılan yılın 12 ayı yüksek rakımlı dağa ve tepelerde görülen kar, ilçede üretimi yapılan balı sembolize eden petek, ilçede geleneksel olarak düzenlenen Karlıova Toklular At Yarışları'nı temsil eden figürler yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karlıova Kaymakamlığı Yeni Logosunu Tanıttı - Son Dakika

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