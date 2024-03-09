Karlıova'ya kış geri geldi, kar kalınlığı 15 santimi aştı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karlıova'ya kış geri geldi, kar kalınlığı 15 santimi aştı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Gece saatlerinde başlayan kar ilçenin tamamını beyaza bürüdü, kar kalınlığı 15 santimi aştı. Köy yollarında ulaşımın aksamadığı öğrenilen Karlıova'da vatandaşlar, kış aylarının yeni geldiğini söyledi. Kar yağışının bölge genelinde etkisini sürdüreceği öğrenildi.

09.03.2024 23:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karlıova'ya kış geri geldi, kar kalınlığı 15 santimi aştı

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Gece saatlerinde başlayan kar ilçenin tamamını beyaza bürüdü, kar kalınlığı 15 santimi aştı.

Bingöl'ün 1940 rakımlı Karlıova ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Birkaç gün önce başlayan kar, bu gece etkisini devam ettirdi. Karlıovalılar yeni güne karla uyanırken, ilçenin tamamı beyaza büründü. Kar kalınlığı ise ilçe genelinde 15 santimi aştı. İlçedeki esnaflar kapılarının önlerini temizlerken, sürücüler de araçlarını kardan temizledi. Bazı sürücüler, kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Köy yollarında ulaşımın aksamadığı öğrenilen Karlıova'da vatandaşlar, kış aylarının yeni geldiğini söyledi. Vatandaşlardan Nail Özyıldırım, "Bu sene kışı yaşamadık. Daha yeni kış başladı sanki. Kar ve tipi içinde yaşıyoruz" dedi.

Kar yağışının bölge genelinde etkisini sürdüreceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Karlıova, Bingöl, Hava Durumu, Doğa, Yerel Haberler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karlıova'ya kış geri geldi, kar kalınlığı 15 santimi aştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:23 İmamoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Son seçimim“ çıkışına tepki İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Son seçimim" çıkışına tepki
22:38 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın programında kavga: Afganlar mı geldi buraya Suriyeliler mi girdi içeri Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın programında kavga: Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri?
21:48 Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu vefat etti Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu vefat etti
21:23 LÖSANTE hastanesine neden tam ruhsat verilmiyor Bakan Koca tartışmalara son noktayı koydu LÖSANTE hastanesine neden tam ruhsat verilmiyor? Bakan Koca tartışmalara son noktayı koydu
18:31 Samsun Bafra’da silahlı kavga: 1 ölü Samsun Bafra'da silahlı kavga: 1 ölü
00:17 F-35A, nükleer silah taşıma onayı alan ilk 5. nesil savaş jeti oldu F-35A, nükleer silah taşıma onayı alan ilk 5. nesil savaş jeti oldu
23:48 Çağla Şikel’in ablası Berna Şikel, iş insanı Murat Filican ile evlendi Çağla Şikel'in ablası Berna Şikel, iş insanı Murat Filican ile evlendi
21:45 Şota Arveladze, Fatih Karagümrük’ün teknik direktörlüğünden ayrıldı Şota Arveladze, Fatih Karagümrük'ün teknik direktörlüğünden ayrıldı
20:15 GKRY’deki bir manastır eşcinsel ilişki ve yolsuzluk iddialarıyla kapatıldı GKRY'deki bir manastır eşcinsel ilişki ve yolsuzluk iddialarıyla kapatıldı
19:50 Emekli polis, eşi ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü Emekli polis, eşi ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
19:21 Kent lokantaları polemiği Murat Kurum “Ben olsam utanırım“ dedi, İmamoğlu “Allah akıl versin“ diyerek yanıt verdi Kent lokantaları polemiği! Murat Kurum "Ben olsam utanırım" dedi, İmamoğlu "Allah akıl versin" diyerek yanıt verdi
19:19 Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısı sonrası ortak açıklama Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısı sonrası ortak açıklama
18:52 Direkten sarkan kablo motosiklet sürücüsünün boğazını kesti Direkten sarkan kablo motosiklet sürücüsünün boğazını kesti
18:43 Muğla’da CHP’li ve İYİ Partili Belediye Başkan Adayları arasında gerginlik Muğla'da CHP'li ve İYİ Partili Belediye Başkan Adayları arasında gerginlik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2024 00:28:16. #1.12#
SON DAKİKA: Karlıova'ya kış geri geldi, kar kalınlığı 15 santimi aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement