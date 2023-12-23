Kars - Ardahan karayolunda tipi etkili oluyor

Görüş mesafesinin sıfıra kadar düştüğü bölgede Tırlar yolda kaldı

KARS - Kars'ta etkili olan yoğun tipi onlarca aracın yolda mahsur kalmasına neden oldu.

Kars - Ardahan Çıldır karayolunda etkili olan tipi görüş mesafesinin sıfıra kadar düşürdü. Çok sayıda Tır yolda ilerlemekte güçlük çekerken bazı araçlar yoldan çıktı.

Kars giriş ve çıkışlarında polis sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken yolda ilerlemekte güçlük çeken tır sürücüleri akaryakıt istasyonlarında beklemek durumunda kaldı.