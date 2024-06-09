Kars Barajı'nda Yumurtadan Çıkan Angut Yavruları Görüntülendi - Son Dakika
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Kars Barajı'nda Yumurtadan Çıkan Angut Yavruları Görüntülendi

Kars Barajı\'nda Yumurtadan Çıkan Angut Yavruları Görüntülendi

Kars Barajı'nda yaşayan angut yavruları, anneleriyle birlikte yiyecek aramak için suya indi. Bu sırada başka bir angutun saldırısıyla yaşanan kavga da fotoğraflara yansıdı.

09.06.2024 09:25
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Kars'ta yumurtadan çıkan angut (angıt) yavruları Kars Barajı'nda yiyecek ararken görüntülendi.

Kırsal kesimde sulu tarıma geçilmesi ve çevredeki yerleşim alanlarının içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla yürütülen "Göl Su" projesi kapsamında hayata geçirilen Kars Barajı, 2018'de su tutmaya başladı.

Su seviyesinin yükselmesiyle birçok kuş türüne ev sahipliği yapan baraj, angut yavrularını da misafir ediyor.

Baraj sularında yaşam süren angutlar, bölgeye güzellik katıyor. Sazlık alanda yumurtadan çıkan angut yavruları, anneleriyle suda yiyecek arayışına başladı.

Yiyecek arayışına çıkan angıt ailesi ile yavrulara saldırmaya çalışan başka bir angıtın kavgası da fotoğraflara yansıdı.

Kaynak: AA

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