Kars Çayı'na yapılan baraj çevre kirliliği yaratıyor - Son Dakika
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Kars Çayı'na yapılan baraj çevre kirliliği yaratıyor

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Kars Çayı'na yapılan barajın insan ve hayvan sağlığına olumsuz etkileri ile yarattığı çevre kirliliğini gündeme getirdi. Barajın bir 'lağım gölü' haline geldiğini ifade eden Alp, barajdan etkilenen Çamçavuş köylülerinin yaşadıkları sorunları dile getirdi. Alp, sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurgulayarak, 'Çamçavuş köyünün hesabını soracağız' dedi.

12.06.2024 23:35
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(ANKARA) - CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, TBMM Genel Kurulu'nda; Kars Çayı'na yapılan barajın insan ve hayvan sağlığını olumsuz etkilediğini, çevre kirliliği yarattığını belirterek, "Baraj bir lağım gölü haline geldi" dedi.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Kars Çayı'na yapılan barajın insan ve hayvan sağlığına olumsuz etkileri ile yarattığı çevre kirliliğini gündeme getirdi. Barajın bir "lağım gölü" haline geldiğini ifade eden Alp, barajdan etkilenen Çamçavuş köylülerinin yaşadıkları sorunlarla ilgili şunları söyledi:

"Lağım gölü oldu"

"Bir zamanlar Kars'ın en güzel köyü Kars Çayı'nın kenarındaki Çamçavuş köyüydü; bir sabah kepçelerle, dozerlerle köye geldiler, 'Kars Çayı'na baraj yapacağız' dediler, barajı yaptılar ama şehrin bütün kanalizasyonunu da baraja bağladılar; baraj bir lağım gölü haline geldi. Şimdi Çamçavuş köyünde insanlar dışarıya çıkamıyor çünkü müthiş bir sivrisinek istilası ve ağır bir koku var. Hayvanlar da dışarı çıkamıyor çünkü mera bir yanda kaldı, köy bir yanda kaldı. Baraj suları çekildiği zaman orada otlayan hayvanlar ölmeye başladı; suları içilmiyor çünkü lağım karışıyor."

"Hesabını soracağız"

Çamçavuş köyünde yaşananlarla ilgili sorumluların hesap vermesi gerektiğinin altını çizen Alp, "Çamçavuş köyünü kim zehirlediyse söz veriyoruz ki bir gün bile iktidar olsak o günde de Çamçavuş köyünün hesabını soracağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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