Kars-Erzurum kara yolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor

Kars- Erzurum kara yolunda etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Kentte sabah saatlerinde başlayıp zaman zaman da yoğunluğunu arttıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Kars-Erzurum kara yolu Mescitli köyü mevkisinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı tırlar yolda kaldı.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Ekipler, ağır tonajlı araç sürücülerini uyararak kar ve buzlanma nedeniyle zincir takmalarını istedi.
Bölgede kar ve tipi etkisini sürdürüyor.
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Tokat ve Sivas'ın sınırında bulunan Çamlıbel Geçidi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesi sıfıra inen geçitte tır sürücüleri güçlükle ilerleyebildi. Bazı sürücüler karayollarının yol temizlemesini beklerken bazıları ise zincir takarak ilerledi. Karayolları ekipleri gece boyu kar sıyırma ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'ın Akkar vilayetine bağlı Türkmen kasabası Kavaşra'da iftar programı düzenledi. Programa Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Azerbaycan Büyükelçi Yardımcısı Ferhat Gülüzade, TİKA Lübnan Koordinatörü Onur Gez ve diğer birçok davetli katıldı. İftarın ardından çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır dağıtıldı. Lübnan'daki Türk varlığı hakkında bilgiler de paylaşıldı.
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