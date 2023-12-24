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Kars, Erzurum ve Ardahan'da etkili olan kuvvetli fırtına bazı binaların çatılarını uçurdu - Son Dakika
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Kars, Erzurum ve Ardahan'da etkili olan kuvvetli fırtına bazı binaların çatılarını uçurdu

Kars, Erzurum ve Ardahan'da kuvvetli fırtına etkili oldu.

Kars, Erzurum ve Ardahan\'da etkili olan kuvvetli fırtına bazı binaların çatılarını uçurdu
24.12.2023 - 15:12,
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Kars, Erzurum ve Ardahan'da kuvvetli fırtına etkili oldu.

Kars'ın Kağızman ilçesinde sabah saatlerinde başlayan fırtına zaman zaman şiddetini arttırıyor. Fırtına nedeniyle Şahindere Mahallesi'nde 10 binanın çatısında maddi hasar oluştu.

Binalardan kopan çatılar yollara düştü, bazı marketlerin reklam panoları da yerinden koptu.

Çatı düşmesinin meydana geldiği cadde ve sokaklarda belediye ekipleri önlem aldı.

Kuvvetli fırtına nedeniyle ilçede elektrik kesintisi de yaşanıyor.

Erzurum

Erzurum'da sabah saatlerinde başlayan rüzgar öğleden sonra şiddetini artırdı.

Yakutiye ve Palandöken ilçelerinde bazı binaların çatıları uçtu.

Millet Bahçesi ile Şehit Polis Abdülkadir Güngör Bulvarı'ndaki bazı binalardan kopan çatı ve odun parçaları etrafa dağıldı.

Polisin güvenlik önlemi aldığı bölgelerde itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

Ardahan

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Dedekılıç köyünde de şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısı uçtu.

Öte yandan fırtına nedeniyle ilçedeki bazı köylere de enerji verilemiyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kars, Erzurum ve Ardahan'da etkili olan kuvvetli fırtına bazı binaların çatılarını uçurdu - Son Dakika
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