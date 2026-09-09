Kars'ın Alaca köyü yaylasında dondurucu soğuklar hayvan yalaklarını buz tutturdu
Kars'ta etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle Alaca köyü yaylasında sular buz tuttu. Geceleri hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle hayvanların su içtiği yalaklardaki su, kırılamayacak kadar kalın buz tabakasıyla kaplandı.
KARS'ta etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle sular buz tuttu.
Alaca köyü yaylasında hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle sular buz tutmaya başladı. Bölgede geceleri termometrelerin sıfırın altına düşmesiyle hayvanların su içtiği yalaklardaki su buz tuttu. O anları cep telefonuyla kayda alan vatandaş buzun kırılamayacak kadar kalın olduğunu belirtti.
Kaynak: DHA
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