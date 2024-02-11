Kars'ın Kağızman ilçesinde şiddetli rüzgar hasara yol açtı - Son Dakika
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Kars'ın Kağızman ilçesinde şiddetli rüzgar hasara yol açtı

Kars\'ın Kağızman ilçesinde şiddetli rüzgar hasara yol açtı

Kars'ın Kağızman ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, ev, cami ve binalarda hasara neden oldu. İlçe merkezindeki bazı binaların çatıları uçtu, Kağızman Devlet Hastanesi ile bir caminin çatısı zarar gördü. Belediye ekipleri çevreye savrulan çatılar konusunda vatandaşları uyardı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri ise 4 köyde hasar tespit çalışması yapıyor.

11.02.2024 13:57
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Kars'ın Kağızman ilçesinde, şiddetli rüzgardan bazı ev, cami ve binalarda hasar oluştu.

İlçede etkili olan şiddetli rüzgar hasara yol açtı, ilçe merkezindeki bazı binaların çatıları uçtu.

Kağızman Devlet Hastanesi ile bir caminin çatısı zarar gördü, çevreye savrulan çatılarla ilgili belediye ekipleri vatandaşları uyardı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri 4 köyde hasar tespit çalışması yaptı.

Ekipler, ilçe merkezi ve köylerde çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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