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Kars'ın Sarıkamış Belediye Başkanı Hayali vefat etti - Son Dakika
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Kars'ın Sarıkamış Belediye Başkanı Hayali vefat etti

Kars'ın Sarıkamış ilçesinin Belediye Başkanı Harun Hayali, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hayali, 8 Aralık'ta kalp krizi sonrası beyin kanaması geçirmiş ve müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Cenazesinin cuma günü ilçede defnedileceği belirtildi.

Kars\'ın Sarıkamış Belediye Başkanı Hayali vefat etti
27.12.2023 - 16:05,
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Kars'ın Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

İlçede 8 Aralık'ta kalp krizi sonrası beyin kanaması geçirdiği tespit edilen ve ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilen 61 yaşındaki Hayali, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayali'nin cenazesinin cuma günü ilçede toprağa verileceği öğrenildi.

MHP'den aday gösterildiği 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Sarıkamış Belediye Başkanı seçilen Hayali, 3 çocuk babasıydı.

Kaynak: AA
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