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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye düştüğü ilçede, aralıklarla devam eden sağanak yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

2 bin 368 rakımlı Handere Geçidi, Ağbaba Dağı, 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağları, Küçük Süphan Dağı kar yağışıyla beyaza büründü, bahar çiçekleri kar altında kaldı.

Bazı bölgelerde yağmur ve eriyen karlardan oluşan göletlerde kuşlar yiyecek aradı.

Vatandaşlardan Şenay Vanlı, yaklaşık 10 gündür sağanağın etkili olduğunu belirterek, "Yağmurlardan sonra yağan kar her tarafı beyaza bürüdü. İnşallah bir hafta sonra hava sıcaklığı artar." ifadelerini kullandı.