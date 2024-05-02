Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Keklik Vadisi'nde doğa canlanıyor - Son Dakika
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Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Keklik Vadisi'nde doğa canlanıyor

Kars\'ın Sarıkamış ilçesindeki Keklik Vadisi\'nde doğa canlanıyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Keklik Vadisi'nde, karların erimesiyle doğa canlanmaya başladı. Karlar eridikçe küçük şelaleler coştu, kırmızı dağ laleleri, sarıçiçekler ve kelebekler doğayı renklendirdi. Doğa fotoğrafçıları ve ziyaretçiler, bu güzellikleri kayıt altına alarak keyifli anlar yaşadı.

02.05.2024 11:47
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Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Keklik Vadisi'nde, karların erimesiyle doğa canlanmaya başladı.

Yaklaşık 6 ay karla kaplı olan vadide karların erimesiyle küçük şelaleler coştu. Kırmızı dağ laleleri, sarıçiçekler ve kelebeklerin renklendirdiği doğayı, fotoğraf tutkunları kayıt altına aldı.

İlçeyi çevreleyen karla kaplı 2 bin 900 rakımlı Küçük Süphan ve Soğanlı dağları da yamaçlarındaki yılkı atları ile görüntülendi.

Doğa fotoğrafçısı Gürsoy Solmaz, AA muhabirine, Sarıkamış'ın her mevsim doğasının farklı güzellikleri olduğunu söyledi.

Baharda doğanın canlanıp renklendiğini dile getiren Solmaz, "Burada şifalı bitkiler, şelaleler ve güzel manzaralar var. İnsanlar gelseler bu güzellikleri görseler." dedi.

Bölgede doğa yürüyüşü yapan Hatice Güneş, Keklik Vadisi'nin çok güzel bir yer olduğunu belirterek, "Ailemizle vadiye geldik. Burası çok güzel, ruhumuzu dinlendiriyoruz. Herkese tavsiye ediyorum gelsinler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kars, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Keklik Vadisi'nde doğa canlanıyor - Son Dakika

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