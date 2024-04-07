Kars\'ın Selim ilçesi ile Ardahan\'ın Göle ilçesi arasındaki kara yolu trafiğe açıldı

Kars'ın Selim ilçesi ile Ardahan'ın Göle ilçesi arasındaki kara yolu, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu trafiğe açıldı.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, aralık ayında etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan Selim-Göle kara yolunda çalışma başlattı.
Nisan ayına rağmen kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu bölgede 1 greyder, 1 kepçe ve 1 rotatifle çalışma yürüten ekipler, 1700 rakımdaki Kızılgedik Geçidi'nde yolda biriken karları temizlemekte zorluk çekti.
Ekipler, yaklaşık 1 hafta süren çalışma sonucu iki ilçe arasındaki mesafeyi kısaltan Selim-Göle kara yolunu ulaşıma açtı.
Ekipler, kar yağışının etkili olduğu bölgede sürücülere dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.
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