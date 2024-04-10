Kars'ın Selim ilçesinde, toplu halde küskünleri barıştırma, ölenlerin evlerini ziyaret etme ve şeker toplama geleneği yaklaşık bir asırdır sürdürülüyor.
İlçeye bağlı Bölükbaş köyünde yaşayan her yaştan kişi bayramlarda toplanıp bayramlaşma yapıyor sonra da küskünleri barıştırıyor.
Toplu halde evleri dolaşarak şeker toplayan köy halkı, evlerin bahçesinde ev halkından ölenler için Kur'an-ı Kerim okuyup dua ediyor.
Köy halkından İlkay Demirci, AA muhabirine, yıllardan beri büyüklerden gördüğü gelenekleri sürdürmeye çalıştıklarını söyledi.
Köyünün her konuda örnek bir köy olduğunu belirten Demirci, "Köyümüzün herhangi bir sıkıntısı yok, ev ev dolaşılıyor, küskünler barıştırılıyor. Her bayram mezarlığı toplu ziyaret ederiz. En son ölen vatandaşlarımızın evlerini ziyaret eder, kapılarında Kur'an-ı Kerim okuruz. Bu güzel geleneği gençlerde devam ettirecek." dedi.
Vatandaşlardan Nejdet Demirci de "Bu güzel gelenek büyüklerimizden bizlere devretti. Herkesle görüşüyoruz, bayramlaşıyoruz şekerimizi topluyoruz." diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › Kars'ın Selim ilçesinde asırlık gelenek sürüyor - Son Dakika
Konya'nın Karapınar ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlenen bayramlaşma programında ilçe protokolü ve vatandaşlar bir araya geldi.
Van Valisi Ozan Balcı, Edremit Uygulama Otelinde düzenlenen resmi bayramlaşma törenine katılarak protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı. Vali Balcı, bayrama katılanların bayramını tebrik ederek, çocuklara oyuncak hediye etti ve vatandaşların taleplerini dinledi.
Düzce'nin Yığılca Çiftlik köyünde bayram namazına giden çocuklara bayram harçlığı dağıtıldı. Köy muhtarı ve köy imamının öncülüğünde gerçekleştirilen harçlık organizasyonu, çocukların yüzünü güldürdü. Köy muhtarı, bu geleneksel uygulamanın başka yerlerde de benzer şekilde yapılmasını umut ettiğini belirtti.
Trabzon'da Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi.
Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bayramlaşma programı Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Programda, protokol üyeleri bayramlaştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?