Kars'ın Selim ilçesinde fırtınada uçan çatı ve parçaları 2 otomobil ile 3 traktöre zarar verdi

Kars'ın Selim ilçesinde fırtınada uçan çatı, park halindeki 2 otomobil ile 3 traktöre zarar verdi.
Kentte fırtına ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte etkili olan fırtına, Çarşı Mahallesi'ndeki bir binanın çatısını uçurdu.
Çatı parçalarının altında kalan 2 otomobil kullanılamaz hale geldi, 3 traktörde hasar oluştu.
Vatandaşlar, araçların üzerine düşen parçaları güçlükle kaldırdı.
Selim Belediyesi ekipleri, yola savrulan çatı parçalarını topladı.
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