Kars'ın Selim ilçesinde fırtınada uçan çatı ve parçaları 2 otomobil ile 3 traktöre zarar verdi - Son Dakika
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Kars'ın Selim ilçesinde fırtınada uçan çatı ve parçaları 2 otomobil ile 3 traktöre zarar verdi

Kars'ın Selim ilçesinde yaşanan fırtına, park halindeki 2 otomobil ile 3 traktöre zarar verdi. Fırtına sonucunda bir binanın çatısı uçtu ve çatı parçaları altında kalan araçlar kullanılamaz hale geldi. Vatandaşlar, araçların üzerine düşen parçaları kaldırmak için çaba sarf etti. Selim Belediyesi ekipleri ise yola savrulan çatı parçalarını topladı.

11.07.2024 22:01
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Kars'ın Selim ilçesinde fırtınada uçan çatı, park halindeki 2 otomobil ile 3 traktöre zarar verdi.

Kentte fırtına ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte etkili olan fırtına, Çarşı Mahallesi'ndeki bir binanın çatısını uçurdu.

Çatı parçalarının altında kalan 2 otomobil kullanılamaz hale geldi, 3 traktörde hasar oluştu.

Vatandaşlar, araçların üzerine düşen parçaları güçlükle kaldırdı.

Selim Belediyesi ekipleri, yola savrulan çatı parçalarını topladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kars'ın Selim ilçesinde fırtınada uçan çatı ve parçaları 2 otomobil ile 3 traktöre zarar verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ın Selim ilçesinde fırtınada uçan çatı ve parçaları 2 otomobil ile 3 traktöre zarar verdi - Son Dakika
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