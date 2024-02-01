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Kars'ın soğuğu kirpik dondurdu

Kars\'ın soğuğu kirpik dondurdu

Kars'ta Sibirya soğukları etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının eksi 21 dereceye düştüğü kentte, vatandaşların kirpikleri dondu. Araçlar donarken, bir manav sebzelerini soğuktan korumak için battaniye örttü. Ağaçlar buzdan çiçek açarken, sokakta yürümek zorlaştı.

01.02.2024 00:28
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Kars'ın soğuğu kirpik dondurdu

Termometreler eksi 21'i gördü

KARS - Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars'ta termometreler eksi 21'İ gösterdi. Soğuktan vatandaşların kirpikleri dondu.

Kar yağışının ardından Sibirya soğukları Kars'ta etkili olmaya devam ediyor. Hava sıcaklığının eksi 21 dereceye düştüğü kentte, sokakta yürüyen vatandaşın kirpikleri buz tuttu, hareket halindeki araçlar donarken, bir manav ise sebzelerini soğuktan korumak için üzerine battaniye örttü.

Kars'ta soğuk hava hayatı durma noktasına getirdi. Soğuktan kapı kilitleri adeta buzla kaplandı, kentte uzun yıllardan beri manavcılık yaban Yücel Demirçiçek, sebzeleri donmasın diye battaniyeli önlem aldı.

Yücek Demirçiçek, "Kars'ımız malum soğuk havalar, sebze meyvelerimizi korumak amacıyla üzerini örtüyoruz. Geceleri eksilerin çok üzerine çıktığı için sebzeleri korumak amaçlı örtüyoruz" dedi.

"Hareket halindeki midibüs dondu"

Öte yandan aşırı soğuklardan Faikbey Caddesi üzerinde hareket halindeki midibüs dondu. Midibüs sürücüsü aracı çalıştırmak için mazot deposunun altında ateş yaktı. Daha sonra çalışan araç yoluna devam etti. Kars'ta soğuktan sokak köpekleri ve yaban hayvanları da nasibini aldı. bir işyerinin önünde uyumaya çalışan sokak köpeğinin yüzü buz tutarken, yaban ördekleri ise tamamı donan Kars Çayı'nın açık kalan kısımlarına sıkıştı. Yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban ördekleri kameralara yansıdı.

Termometrelerin eksi 21'i gösterdiği kentte ağaçlar buzdan çiçek açtı, vatandaşlar sokakta yürümekte zorlandı. Kars'ta hava sıcaklığı gece eksi 25 derece olurken, sabah erken saatlerde termometreler eksi 21'i gösterdi. Soğuk havanın etkisini artıracağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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