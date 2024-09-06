Sarıkamış'ta Öğrencilere Ücretsiz Servis - Son Dakika
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Sarıkamış'ta Öğrencilere Ücretsiz Servis

Kars Sarıkamış Belediyesi, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında ilçe merkezindeki tüm mahallelerdeki öğrencilere ücretsiz okul servisi hizmeti sunacak. Belediye Başkanı Serdar Kılıç, geçen yıl başlatılan uygulamanın genişletileceğini belirterek, servislerin 9 Eylül'den itibaren hizmet vermeye başlayacağını açıkladı. Öğrenciler, sabah belirlenen duraklardan alınarak, ders sonrasında aynı noktalara bırakılacak.

06.09.2024 11:16
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Kars Sarıkamış Belediyesi 2024-2025 eğitim-öğretim yılında ilçe merkezinde eğitim görecek öğrencilere ücretsiz okul servisi hizmeti verecek.

Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, ücretsiz okul servisleri ilçe merkezindeki tüm mahallelerde ilk, orta ve lise öğrencilerinin hizmetinde olacağını belirtti.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kılıç, "Geçen yıl başlattığımız ücretsiz okul servisi Şehitler, İstasyon ve Kazım Karabekir mahallelerindeki eğitim gören öğrencilerimiz içindi. Gelen talepler doğrultusunda diğer mahallelerdeki öğrencilerimizin servis sıkıntısı çektiği konusuyla karşılaştık. Bunun üzerine belediyemizin servis araçlarını öğrencilerimize tahsis ederek, mağduriyetlerini gidermiş olacağız. Sabah belirlenmiş duraklardan alınan öğrencilerimiz, ders sonunda da tekrar aynı yerlere bırakılacak. Elimizden geldiğince geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ücretsiz okul servisleri 9 Eylül'den itibaren hizmete başlayacak.

Kaynak: AA

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