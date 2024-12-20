Kars Selim'de Şiddetli Rüzgar Evlerin Çatısını Uçurdu

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Kars'ın Selim ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar bazı evlerin çatılarına zarar verdi.

İlçede etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle 3 evin çatısı uçtu.

İhbar üzerine Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler çatıları uçan evlerde, hasar tespit çalışması yaptı.