Kars'ın Selim ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar bazı evlerin çatılarına zarar verdi.
İlçede etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.
Şiddetli rüzgar nedeniyle 3 evin çatısı uçtu.
İhbar üzerine Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler çatıları uçan evlerde, hasar tespit çalışması yaptı.
Son Dakika › Güncel › Kars Selim'de Şiddetli Rüzgar Evlerin Çatısını Uçurdu - Son Dakika
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