Kars'ta 12 PKK Şüphelisi Serbest

Kars'ta sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yakalanan 12 şüpheli serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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