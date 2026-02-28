Kars'ta 142 Köy Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı - Son Dakika
Kars'ta 142 Köy Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı

28.02.2026 11:11
Kars'ta kar nedeniyle kapanan 212 köy yolundan 142'si ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

KARS'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 212 köy yolundan 142'si, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 212 köy yolu ulaşıma kapandı. Kars İl Özel İdaresi, 96 personel ve 48 iş makinesiyle kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 24 saatlik çalışması sonucu 212 köy yolundan 142'si yeniden açıldı. Bu arada Meteoroloji 16'ncı Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus beklendiği bildirildi. Buzlanma, don ve ulaşımda aksamaların olabileceği belirtilen uyarıda, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklar ile yüksek kar örtüsü bulunan eğimi dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, dikkatli olunması istendi.

Kaynak: DHA

