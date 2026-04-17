Kars'ta 22 Sosyal Medya Hesabına Erişim Engeli

Kars'ta, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını suistimal ederek korku ve panik yayan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden 22 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Önleme Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya hesaplarına yönelik geniş çaplı çalışma başlattı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen okul saldırılarının ardından sosyal medya platformlarını mercek altına alan ekipler, yaptıkları teknik takiple, saldırılar bahane edilerek halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit, devlet kurumlarını aşağılamak, toplumu kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılamaya sevk etmek amacıyla paylaşımlarda bulunulan hesapları belirledi.

Ekiplerce, suç ihlali yapılan 18 Telegram, 2 Facebook ve 2 X hesabı hakkında rapor hazırlandı.

Kars Sulh Ceza Hakimliğince, bu hesap ve paylaşımlara erişim engeli getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce, toplumsal acıları provoke ederek dezenformasyon yayan ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunan şüphelilere karşı siber devriye faaliyetlerinin kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.