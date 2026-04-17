Kars'ta 22 Sosyal Medya Hesabına Erişim Engeli - Son Dakika
Kars'ta 22 Sosyal Medya Hesabına Erişim Engeli

17.04.2026 12:30
Kars'ta, okul saldırıları sonrası halkı provoke eden 22 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Kars'ta, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını suistimal ederek korku ve panik yayan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden 22 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Önleme Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya hesaplarına yönelik geniş çaplı çalışma başlattı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen okul saldırılarının ardından sosyal medya platformlarını mercek altına alan ekipler, yaptıkları teknik takiple, saldırılar bahane edilerek halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit, devlet kurumlarını aşağılamak, toplumu kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılamaya sevk etmek amacıyla paylaşımlarda bulunulan hesapları belirledi.

Ekiplerce, suç ihlali yapılan 18 Telegram, 2 Facebook ve 2 X hesabı hakkında rapor hazırlandı.

Kars Sulh Ceza Hakimliğince, bu hesap ve paylaşımlara erişim engeli getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce, toplumsal acıları provoke ederek dezenformasyon yayan ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunan şüphelilere karşı siber devriye faaliyetlerinin kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars'ta 22 Sosyal Medya Hesabına Erişim Engeli - Son Dakika

Damat Tween Yön. Kur. Bşk. Süleyman Orakçıoğlu: Dünya Kupası’nda Milli Takımımıza özel koleksiyonlar hazırlıyoruz Damat Tween Yön. Kur. Bşk. Süleyman Orakçıoğlu: Dünya Kupası'nda Milli Takımımıza özel koleksiyonlar hazırlıyoruz
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmeni sınıf arkadaşı anlattı Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmeni sınıf arkadaşı anlattı
İşte okul saldırganının son sözleri Polisi görünce böyle bağırmış İşte okul saldırganının son sözleri! Polisi görünce böyle bağırmış
Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
İmamoğlu Davasında Önemli Savunma İmamoğlu Davasında Önemli Savunma

12:49
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
12:36
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu
12:28
Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce gittiği hastaneye ait kayıtlar silinmiş
Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce gittiği hastaneye ait kayıtlar silinmiş
12:19
Şarkıcı Rıza Tamer Şişman’ın ölümü şüpheli bulundu
Şarkıcı Rıza Tamer Şişman'ın ölümü şüpheli bulundu
11:47
Okul saldırıları sonrası bakanlık düğmeye bastı: Aileler de sorumlu olacak
Okul saldırıları sonrası bakanlık düğmeye bastı: Aileler de sorumlu olacak
11:33
Okul katliamından kurtulan çocuk anlattı Saldırgan tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş
Okul katliamından kurtulan çocuk anlattı! Saldırgan tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş
SON DAKİKA: Kars'ta 22 Sosyal Medya Hesabına Erişim Engeli - Son Dakika
