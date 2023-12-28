10:32 •
Süper Kupa için Suudi Arabistan'da mücadele edecek Fenerbahçe ve Galatasaray maçının yayınlanacağı kanal belli oldu•
10:25 • •
Kars'ta, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanması için 3 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, "FETÖ üyeliği", "kasten öldürme" ve "uyuşturucu ticareti" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.
Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Kars'ta, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika