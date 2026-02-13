Kars'ta 4 Metre Kar, Yollar Kapandı - Son Dakika
Kars'ta 4 Metre Kar, Yollar Kapandı

Kars'ta 4 Metre Kar, Yollar Kapandı
13.02.2026 12:02
Kars'ın Digor ilçesinde yüksek kesimlerde kar kalınlığı 4 metreye ulaştı, yollar açılmaya çalışılıyor.

KARS'ın Digor ilçesinde Özel İdare ekipleri, kar kalınlığının yer yer 4 metreye ulaştığı yolları açmak için çalışıyor.

İlçede etkili olan son yağışların ardından yüksek kesimlerde kar esareti yaşanıyor. Şirinköy-Yemençayır-Yaylacık-Türkmeşen grup köy yolunda kar kalınlığı, rüzgarın da etkisiyle biriken yığınlarla birlikte yer yer 4 metreyi buldu. Ulaşımın durduğu bölgeye sevk edilen Digor İlçe Özel İdare ekipleri, kar savurma (rotatif) makineleri ve iş makineleriyle yoğun bir çalışma başlattı. Görüş mesafesinin zaman zaman 1 metreye düştüğü bölgede, kar kütleleri arasında iş makineleri güçlükle ilerliyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güncel, Ulaşım, Digor, Kars, Son Dakika

11:54
