Kars'ta 8 düzensiz göçmen ile 4 göçmen kaçakçısı yakalandı

Güncel

Kars'ta, yasa dışı yollarla yurda giren 8 düzensiz göçmen ile 4 göçmen kaçakçısı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda yaptıkları denetimlerde, 8 düzensiz göçmen ile 4 göçmen kaçakçısını yakaladı.

Göçmen kaçakçılığı yapan 4 şüpheli, gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.