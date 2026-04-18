Kars'ta Ani Ören Yeri'nde Doğa Yürüyüşü

KARS'ta Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Ani Ören Yeri'nin saklı güzelliği Bostanlar Deresi'nde doğa yürüyüşü yapıldı. Yaklaşık 8 kilometre süren yürüyüşte katılımcılar, tarihin ve doğanın tadını çıkardı.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Ani Ören Yeri etkinliğine kamu kurum temsilcileri, Kafkas Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılara yürüyüş boyunca Kars Arkeoloji ve Etnografya Müze Müdürü Hakim Aslan eşlik ederek, bölgenin tarihi dokusu ve Bostanlar Deresi'ndeki arkeolojik kalıntılar hakkında detaylı bilgiler verdi. Aslan, "Ani'nin 7 büyük kapısı var. Şu an Karskapı'dayız. Bu da şehrin ne kadar büyük bir alan üzerine kurulduğunu gösteriyor. Ani'nin bulunduğu Bostana deresi olan bölge hem tatlı su hem de vadi olarak savunma ve yaşam anlamında daha elverişli" diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Bayram Yiğci de Turizm Haftası'nın amacının halkı ve öğrencileri bu zenginliklerle buluşturmak olduğunu belirterek, "Birçok öğrencimiz bu bölgeye ilk defa geldi ve çok mutlu oldular. Ani'nin tarihini gençlerimize tanıtarak bu farkındalığı yaşatıyoruz" dedi. Geziye katılan üniversite öğrencileri de tarihi bölgenin çok etkileyici olduğunu söyledi.