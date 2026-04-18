Kars'ta Ani Ören Yeri'nde Doğa Yürüyüşü

18.04.2026 16:01
Kars'ta Turizm Haftası kapsamında Ani Ören Yeri'nde doğa yürüyüşü yapıldı, katılımcılar tarihi keşfetti.

KARS'ta Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Ani Ören Yeri'nin saklı güzelliği Bostanlar Deresi'nde doğa yürüyüşü yapıldı. Yaklaşık 8 kilometre süren yürüyüşte katılımcılar, tarihin ve doğanın tadını çıkardı.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Ani Ören Yeri etkinliğine kamu kurum temsilcileri, Kafkas Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılara yürüyüş boyunca Kars Arkeoloji ve Etnografya Müze Müdürü Hakim Aslan eşlik ederek, bölgenin tarihi dokusu ve Bostanlar Deresi'ndeki arkeolojik kalıntılar hakkında detaylı bilgiler verdi. Aslan, "Ani'nin 7 büyük kapısı var. Şu an Karskapı'dayız. Bu da şehrin ne kadar büyük bir alan üzerine kurulduğunu gösteriyor. Ani'nin bulunduğu Bostana deresi olan bölge hem tatlı su hem de vadi olarak savunma ve yaşam anlamında daha elverişli" diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Bayram Yiğci de Turizm Haftası'nın amacının halkı ve öğrencileri bu zenginliklerle buluşturmak olduğunu belirterek, "Birçok öğrencimiz bu bölgeye ilk defa geldi ve çok mutlu oldular. Ani'nin tarihini gençlerimize tanıtarak bu farkındalığı yaşatıyoruz" dedi. Geziye katılan üniversite öğrencileri de tarihi bölgenin çok etkileyici olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA

Galatasaray’a küfür ettiği iddia edilmişti Kocaelispor Başkanı Recep Durul’a ağır ceza Galatasaray'a küfür ettiği iddia edilmişti! Kocaelispor Başkanı Recep Durul'a ağır ceza
Gençlerbirliği’nden Galatasaray maçı öncesi hakem uyarısı: Gözümüz üzerinde Gençlerbirliği'nden Galatasaray maçı öncesi hakem uyarısı: Gözümüz üzerinde
Bakan Tekin’den 81 İl Müdürüne talimat: Güvenlikten taviz verilmeyecek Bakan Tekin’den 81 İl Müdürüne talimat: Güvenlikten taviz verilmeyecek
7.5 milyon abonesi olan “Minecraft Parodileri“ isimli hesaba erişim engellendi 7.5 milyon abonesi olan "Minecraft Parodileri" isimli hesaba erişim engellendi
Maç sonundaki sevinci ortalığı savaş alanına çevirdi Maç sonundaki sevinci ortalığı savaş alanına çevirdi
’Başhekim ve sekreteri darp edildi’ iddiasına Sağlık Bakanlığından soruşturma 'Başhekim ve sekreteri darp edildi' iddiasına Sağlık Bakanlığından soruşturma

16:49
Hürmüz’ün yeniden kapatılmasına Trump’tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
15:58
Milyonların beklediği kritik ipucu geldi: İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
Milyonların beklediği kritik ipucu geldi: İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
15:41
Engelli işçiye eziyet davasında 3 sanığa tahliye
Engelli işçiye eziyet davasında 3 sanığa tahliye
15:16
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
14:47
Mansur Yavaş, Özgür Özel’e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zamanı geldi hatta geçiyor
Mansur Yavaş, Özgür Özel'e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zamanı geldi hatta geçiyor
14:31
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada Cinayeti itiraf eden biri var
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada! Cinayeti itiraf eden biri var
