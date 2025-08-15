Kars'ın Selim ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Kamışlı köyündeki arazide gece henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Köylülerin söndürmeye çalıştığı yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Kars, Selim ve Sarıkamış ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Kars'ta Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?