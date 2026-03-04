Kars'ta Azerbaycan-Türkiye İftar Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kars'ta Azerbaycan-Türkiye İftar Programı

04.03.2026 22:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan, Kars'ta birlik mesajlarıyla iftar programı düzenledi, kardeşlik vurgusu yapıldı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Dini Kurumlarla İş Üzre Devlet Komitesince, Kars'ta iftar programı düzenlendi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Dini Kurumlarla İş Üzre Devlet Komitesi, Ahlak Değerlerini Yayma Vakfı ve Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu iş birliğiyle kentteki bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına iki ülkenin temsilcileri, bazı il protokolü ile öğrenciler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program dualarla devam etti.

Kars Valisi Ziya Polat, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Azerbaycan'ın birlik olmak zorunda olduğunu ifade ederek, "Geçen yıl da buradaydık, inşallah bundan sonra da kardeşlik sofralarında buluşmaya devam edeceğiz. Bölgemizdeki savaşların karşısında iki büyük devlet, iki kardeş devlet, iki can devlet, iki can kardeş kol kola, omuz omuza yürümek zorundadır. Sadece kol kola değil, aklıyla ve kalbiyle de birlik içinde olmalıdır." diye konuştu.

Azerbaycan Cumhuriyeti Dini Kurumlarla İş Üzre Devlet Komitesi Başkanı Ramin Mammadov da Azerbaycan'dan selam getirdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Karlı Kars'a geldik, valimizin de dediği gibi kendi memleketimizdeyiz, kardeşlerimizin arasındayız. Yoğun kara rağmen Erzurum üzerinden Kars'a ulaştık. Sizlerle birlikteyiz, çok şükür. Azerbaycan-Türkiye kardeşliğini anlatmaya ne bir iftar sofrasının zamanı, ne bir ömür, ne de bir kitap yeter. Ulu önderlerimizin yıllar önce büyük bir basiretle ifade ettiği gibi, 'Bizim kederimiz bir, sevincimiz birdir. Biz bir millet, iki devletiz.' Allah devletlerimizin kardeşliğini daim eylesin. Halklarımızın omuz omuza yürümesini, bayraklarımızın daima dik durmasını nasip eylesin. Bu mübarek Ramazan ayında tuttuğunuz oruçları kabul eylesin."

Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger ise programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev de iftar buluşmalarının güzel bir gelenek haline geldiğini belirterek, "Geçen yıl ilkini düzenledik, bu yıl ikincisini gerçekleştiriyoruz. İnşallah devamlı olur. Bakanlığımız tarafından İstanbul, Kars ve Iğdır'da iftar programı düzenlenmektedir." dedi.

Konuşmaların ardından program, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Azerbaycan, Türkiye, Güncel, İftar, Kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta Azerbaycan-Türkiye İftar Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk açıklama Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek
Harry Maguire’a hapis cezası Harry Maguire'a hapis cezası
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor

22:24
Beyaz Saray’dan “Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak“ iddiasına yalanlama
Beyaz Saray'dan "Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak" iddiasına yalanlama
22:24
Tahran’da binlerce kişi sokaklara indi
Tahran'da binlerce kişi sokaklara indi
21:17
Erbil ve Bağdat’ta patlama sesleri duyuluyor ABD’den vatandaşlarına ’’Ülkeyi terk edin’’ uyarısı geldi
Erbil ve Bağdat'ta patlama sesleri duyuluyor! ABD'den vatandaşlarına ''Ülkeyi terk edin'' uyarısı geldi
21:15
Putin, Rusya’nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini söyledi
Putin, Rusya'nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini söyledi
21:00
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
20:30
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 23:17:31. #7.13#
SON DAKİKA: Kars'ta Azerbaycan-Türkiye İftar Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.