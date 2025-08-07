Kars\'ta Banka Çalışanlarına Eğitim Verildi

Öz Finans-İş Sendikası tarafından Kars'ta görev yapan banka personellerine yönelik "Finans Sektöründe Çalışanlara Yönelik Sendikal Örgütlenme, Sosyal Diyalog ve Temsil Yeteneği Kazandırma Eğitimi" verildi.

Öz Finans-İş Sendikası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca finanse edilen, "Finans Sektöründe Çalışanlara Yönelik Sendikal Örgütlenme, Sosyal Diyalog ve Temsil Yeteneği Kazandırma Eğitimi" projesi Kars'ta gerçekleşti.

Kentteki Ziraat Bankası, Halkbank ve Ziraat Katılım Banka'larında görevli çalışanlarının katıldığı eğitimde, sosyal diyalog, temsil yeteneği, örgütlenme, 4857 Sayılı İş Kanunu, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu konularında dersler verildi.

Sendikanın Genel Başkan Yardımcısı Atıf Güdül, yapılan eğitimlerin genel amacının üyelerinin daha aktif sendikal hayatta yer almaları ve katkı sağlamaları olduğunu belirterek, "Eğitimlerimize katılan arkadaşlarımızın çalışma ve yaşam koşullarını geliştirmeyi, mesleki ve kişisel gelişimini sağlamayı, sosyal, ekonomik ve özlük haklarına hakim olan bireyler olmalarını istiyoruz. Eğitimimize katılan arkadaşlarımıza 'hayırlı olmasını' temenni ediyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sendikanın Kadın Komitesi Başkanı Cennet Can da banka çalışanlarının çalışma şartlarından kaynaklanan sorunlarına bir nebze olsun çözüm konusunda katkı sağlamanın kendileri mutlu edeceğini dile getirerek, projeye maddi katkı sunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na teşekkür etti.

Sendikanın Genel Başkan Yardımcısı Güdül, eğitime katılan banka çalışanlarına katılım belgesi verdi.