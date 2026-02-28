Kars\'ta Buz Sarkıtı Çocuk Yaraladı

Kars'ta bir binanın çatısından düşen buz sarkıtı, yoldan geçen çocuğu başından yaraladı.
Kentte etkili olan kar yağışı ve soğuk havanın ardından binaların saçaklarında buz sarkıtları oluştu.
Faikbey Caddesi'nde yürüyen 9 yaşındaki F.N.T'nin kafasına çatıda biriken buz sarkıtı düştü.
İlk müdahalesi çevredeki vatandaşlarca yapılan kız çocuğu, Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
