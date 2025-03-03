Kars'ta Buzlu Havuzlarda Balık Üretimi Zorlaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kars'ta Buzlu Havuzlarda Balık Üretimi Zorlaşıyor

Sarıkamış'ta aşırı soğuklar alabalık üretimini güçleştiriyor. Buzlu havuzlarda işler durma noktasında.

03.03.2025 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dondurucu soğukların yaşandığı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kışın buzla kaplı havuzlardaki alabalık üretimi zorlu geçiyor.

Hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü ilçede, kültür alabalığı üreticileri buzla kaplı havuzlarda üretim yapıyor.

Sarıkamış ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Keklik Deresi mevkisindeki kültür alabalığı üretim tesisindeki havuzlarda buz kalınlığı 10 santimetreyi geçiyor.

Her gün karlar arasında havuza giden üreticiler, yüzeydeki buzları kürek ve baltalarla kırmak için yoğun mesai yapıyor.

Uzun uğraşlar sonucu havuzu buzdan temizleyen üreticiler, daha sonra sipariş aldıkları balıkları ağlarla tutup çıkarıyor.

Buz kalınlığının yüksek olduğu havuzlardan balık çıkarılamıyor

Buz kalınlığının arttığı havuzları ise temizleyemeyen işletme sahipleri, buradaki balıkların durumunu ise hava sıcaklığının artması ve buzların erimesiyle öğrenebilecek.

Yılda ortalama 20 ton balığın üretildiği 5 havuzda, boyları 20-25 santimetreyi bulan kültür alabalığının kilosu 250 liradan satılıyor.

Alabalık tesisi sahibi Medeni Erol, AA muhabirine, kış mevsiminde zor şartlarda vatandaşların balık ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Balık üretme havuzlarının olduğu derede sıcaklığın zaman zaman sıfırın altında 32 dereceye kadar düştüğünü anlatan Erol, "Burası vadi olduğu için daha soğuk, keskin rüzgarlar esiyor. Geceleri hava sıcaklığı burada sıfırın altında 30-32 dereceyi buluyor. Havuzlarımız bir haftadır müthiş dondu, 10-15 santimetre buz kalınlığı var." dedi.

Erol, buz kalınlığının artmasıyla bazı havuzlardaki buzu kırmadıklarını belirterek, "Buz altında telef olan balık var mı, yok mu bilmiyoruz. Buzlar çözüldüğünde bakacağız. Şu anda tek bir havuzdan balık çıkarabiliyoruz. Diğerlerinin buzunu kıramıyoruz çünkü kırarsak balık ikinci buzun üstüne çıkarsa telef olur." diye konuştu.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Balıkçılık, Çiftçilik, Sarıkamış, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Tarım, Doğa, kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta Buzlu Havuzlarda Balık Üretimi Zorlaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:32 Cenazeye damga vuran kare Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu Cenazeye damga vuran kare! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu
14:21 Arap Birliği’nden Trump’ı küplere bindirecek Gazze anlaşması Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek Gazze anlaşması
14:11 Tartışma yaratan görüntü Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi Tartışma yaratan görüntü! Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi?
13:43 Borsa İstanbul’a operasyon: 17 kişi gözaltında Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında
13:38 Beykoz Belediyesi’ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında
21:17 Sırrı Süreyya Önder, Bahçeli ile olan anısını anlattı: Daha barış halayı çekeceğiz Sırrı Süreyya Önder, Bahçeli ile olan anısını anlattı: Daha barış halayı çekeceğiz
20:57 Galatasaray’a Osimhen müjdesi: Transferinden vazgeçtiler Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Transferinden vazgeçtiler
20:24 Erdoğan’dan AB’ye: Türkiye’nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa’nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor Erdoğan'dan AB'ye: Türkiye'nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa'nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor
20:18 Beşiktaş, armasını yeniledi Beşiktaş, armasını yeniledi
20:05 Trump, Zelenskiy’i asıl şimdi kapı dışarı etti: Artık tahammülümüz yok Trump, Zelenskiy'i asıl şimdi kapı dışarı etti: Artık tahammülümüz yok
19:56 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi
19:52 Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi Askeri müdahale imasında bulundu Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi! Askeri müdahale imasında bulundu
19:31 Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor Tepki çeken karar Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor! Tepki çeken karar
19:27 Trump’tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum Trump'tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum
19:11 İsrail Meclisi’nde esir yakınları ile güvenlik arasında arbede İsrail Meclisi'nde esir yakınları ile güvenlik arasında arbede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 15:21:45. #7.11#
SON DAKİKA: Kars'ta Buzlu Havuzlarda Balık Üretimi Zorlaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.