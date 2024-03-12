Kars'ta gümrük kaçağı otomobil ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Kars'ta gümrük kaçağı otomobil ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Kars\'ta gümrük kaçağı otomobil ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Selim ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda gümrük kaçağı bir otomobili ele geçirdi. Operasyonda, 1'i Gürcistan uyruklu 2 şüpheli de gözaltına alındı. El konulan otomobil, Kars Gümrük Müdürlüğüne teslim edilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

12.03.2024 10:29
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Kars'ta gümrük kaçağı bir otomobil el geçirildi, 1'i Gürcistan uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Selim ilçesinde kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Polis ekiplerince daha önce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 1 otomobil ele geçirildi.

Operasyonda 1'i Gürcistan uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

El konulan otomobil, Kars Gümrük Müdürlüğüne teslim edilirken şüphelilerin de emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kars'ta gümrük kaçağı otomobil ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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