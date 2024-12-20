Kars'ta Güvenlik için Hassas Burunlu Köpekler - Son Dakika
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Kars'ta Güvenlik için Hassas Burunlu Köpekler

Kars\'ta Güvenlik için Hassas Burunlu Köpekler

Kars'taki jandarma, hassas burunlu köpeklerle uyuşturucu, arama kurtarma ve kaçakçılıkla mücadele ediyor.

20.12.2024 11:48
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Kars'ta İl Jandarma Komutanlığının hassas burunlu köpekleri, uyuşturucudan mayına, kaçakçılıktan arama kurtarmaya kadar her alanda güvenlik güçlerinin yardımcısı oluyor.

Nevşehir'deki Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nde (JAKEM) eğitimini tamamladıktan sonra Kars'a görevlendirilen 9 hassas burunlu köpek, katıldıkları çalışmalarda jandarma ekiplerinin işini kolaylaştırıyor.

Jandarma ekipleri, uyuşturucu aramada "Tabla", bomba aramada "Taş", kaçak çay ve tütün tespitinde "Vişne", arama kurtarmada "Meyve" ile "Fay", iz takipte "Düldül", asayişte "Vefa", mayın aramada "Yakın", erzak tespitinde ise "Pasta" isimli köpekleri kullanıyor.

Alanında uzman köpekler, hassas burunlarıyla araç, arazi, konut, iş yeri ve metruk binalarda yaptıkları aramalarda, uyuşturucudan mayına, kaçakçılıktan arama kurtarmaya her alanda güvenlik güçlerine destek oluyor.

Arama, kurtarma köpeği eğiticisi uzman jandarma Metin Şahin, AA muhabirine, İl Jandarma Komutanlığında alanlarında uzman köpeklerin görev yaptığını söyledi.

Jandarma Genel Komutanlığı emrinde görev yapan köpeklerin JAKEM Komutanlığı bünyesinde kurs görüp yetiştirildikten sonra alanlarına göre görevlendirildiğini anlatan Şahin, "Bu branşlar arama kurtarma, bomba arama, mayın arama, iz takip, çay tütün, uyuşturucu madde tespit, erzak tespit branşı şeklinde ayrılmaktadır." dedi.

"Kayıp şahısların bulunması ve hayvan hırsızlıkları gibi faaliyetlerde de kullanılıyor"

Köpeklerin başarılı görevler yaptığından bahseden Şahin, şunları kaydetti:

"Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinden seçilen profesyonel personeller de eğitim görmek için Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi'ne gelmektedir. Burada yapılan eğitimler sonucunda başarılı olan köpek sorumluları, görevlerine başlamaktadır. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından İl Jandarma Komutanlığına gönderilen branş köpekleri, göreve başladıkları andan itibaren bölge durumuna göre operasyonlarda kullanılmaktadır. Bu operasyonlar bomba arama, iz takibi, mayın arama, kayıp şahısların bulunması, hayvan hırsızlıkları gibi faaliyetlerde de kullanılmaktadırlar."

Şahin, hassas burunlu köpeklerin eğitimlerinin sürekli devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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