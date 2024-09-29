Kars\'ta Hayvan Sürüsüne Otomobil Çarptı

Kars'ta otomobilin büyükbaş hayvan sürüsüne çarpması sonucu 2 inek telef oldu.
Kars- Erzurum kara yolu Selim ilçe girişinde, sürücüsü öğrenilemeyen 25 EB 275 plakalı otomobil hayvan sürüsüne çarptı.
Kazada sürüdeki 2 inek telef olurken, otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.
Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.
Kontrollü olarak ulaşımın sağlandığı yolda, otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.
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